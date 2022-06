ufficiale Strasburgo, il rientrante Chahiri giocherà un'altra stagione in Ligue 2

Neanche il tempo di rientrare in forza allo Strasburgo, dopo la passata stagione trascorsa in prestito al Caen, che per il centrocampista offensivo Mehdi Chahiri (classe '96) è già tempo di fare un'altra volta le valigie. Ufficiale il suo trasferimento a titolo temporaneo al Paris FC, in Ligue 2.