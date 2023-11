ufficiale Svensson non è più l'allenatore del Mainz. Per ora il tecnico dell'U23 al suo posto

Bo Svensson non è più l'allenatore del Mainz. Come spiegato dal sito ufficiale del club tedesco, il tecnico "ha deciso di fare questo passo dopo una lunga conversazione giovedì con il direttore sportivo Christian Heidel e il direttore sportivo Martin Schmidt. Per il momento, Jan Siewert, ex allenatore del Mainz U23, assumerà la guida della squadra della Bundesliga e sarà in panchina sabato contro il Lipsia". Di seguito il comunicato sui social della società: