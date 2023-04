ufficiale Talisca giocherà ancora con Cristiano Ronaldo, ha rinnovato con l'Al Nassr

Sicurezza offensiva dell'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, il suo nome è meno di grido ma la sua efficacia realizzativa (16 gol in 16 partite nel campionato arabo) parla per lui: Anderson Talisca ha rinnovato il proprio contratto. Proseguirà nel torneo saudita, quindi: il 29enne brasiliano ha messo la sua firma su un accordo che come nuova scadenza ha ora il 2026.