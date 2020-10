ufficiale Telenovela finita, Mario Gotze firma con il PSV Eindhoven

vedi letture

Quale fosse la destinazione dello svincolato Mario Götze (28) è stato uno dei tormentoni di questa anomala estate di calciomercato. Mistero risolto: il centrocampista tedesco ha sottoscritto un contratto biennale con il PSV Eindhoven. Götze, 63 presenze nella nazionale tedesca, in patria ha giocato con Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il suo nome è stato accostato a lungo anche alla Fiorentina, operazione non andata in porto anche per la mancata partecipazione alle coppe dei viola.