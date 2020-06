ufficiale Thiago Silva, Choupo-Moting e Sergio Rico restano al PSG fino a fine stagione

vedi letture

Se Edinson Cavani e Thomas Meunier, già ufficiale al Borussia Dortmund , hanno deciso di salutare Parigi alla regolare scadenza del loro contratto (30 giugno), la stessa sorte non toccherà invece a Thiago Silva (in scadenza), Eric Maxim Choupo-Moting (in scadenza) e Sergio Rico (in prestito dal Siviglia).

Il Paris Saint-Germain informa infatti che i tre calciatori hanno raggiunto un accordo col club per restare fino a fine stagione. I primi due, in ogni caso, sono già stati "scaricati" pubblicamente dal ds Leonardo in vista del 2020-2021. Questo il comunicato: