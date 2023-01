ufficiale Tibidi torna in Ligue 1. Addio allo Stoccarda, è un nuovo giocatore del Troyes

Ritorno in patria un anno e mezzo dopo per il giovane attaccante francese Alexis Tibidi, classe 2003 che ha segnato 5 gol nel girone d'andata in Bundesliga con lo Stoccarda. Ufficializzato il suo acquisto a titolo definitivo da parte del Troyes, con cui ha firmato fino al 2027. Il club di Ligue 1 ha speso circa 2,5 milioni di euro per il trasferimento.