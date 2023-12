ufficiale Tigres, preso il re degli assist della Liga MX. È Brunetta, ex Parma

Juan Brunetta è un nuovo giocatore del Tigres, lo rende noto il club messicano con un comunicato ufficiale. 26 anni, il trequartista arriva dal Santos Laguna, con cui in un anno e mezzo ha segnato 19 reti e servito 20 assist in 56 partite.

L'argentino si è distinto nell'ultima stagione come miglior assist-man della Liga MX: "Sono un po' triste, ma allo stesso tempo felice perché sto facendo un passo importante in carriera" ha dichiarato lo stesso Brunetta. Il Tigres, club tra i più importanti del Messico, era salito all'onore delle cronache per essere arrivato a giocare la finale del Mondiale per Club nel febbraio 2021, partita poi persa contro il Bayern. Brunetta è una vecchia conoscenza del calcio italiano per aver vestito la maglia del Parma dal 2020 al 2022.