ufficiale Toivonen nuovo vice-ds del Malmo, affiancherà l'ex barese Daniel Andersson

Nuovo innesto nella dirigenza del Malmo, che ha ufficializzato l'ingaggio di Ola Toivonen, ex attaccante 36enne fresco di ritiro (ha detto addio al termine dell'Allsvenskan 2022) e ora pronto a intraprendere una nuova carriera: sarà il vice-ds del club svedese con cui ha concluso la propria carriera da professionista, affiancherà il direttore Daniel Andersson, ex centrocampista che in Italia ha vestito le maglie di Bari, Palermo, Venezia, Chievo e Ancona.