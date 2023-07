ufficiale Tolosa, per la porta arriva Dominguez dal Las Palmas

vedi letture

Nuovo acquisto ufficializzato nelle scorse ore dal Tolosa. Il club collegato a RedBird, proprietario del Milan, ha infatti prelevato a titolo definitivo dal Las Palmas lo spagnolo Alex Dominguez. Classe 1998, il cartellino era dei canarini ma nell'ultima stagione ha giocato in prestito all'Ibiza. Ora per lui comincia un nuovo capitolo in Francia, con l'iconica squadra in maglia viola.