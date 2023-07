Tom Cleverley decide di appendere le scarpette al chiodo. Il centrocampista classe '89 del Watford, dopo una stagione pesantemente condizionata dagli infortuni in cui ha collezionato appena 4 presenze, ha annunciato ufficialmente il ritiro.

Cresciuto nel Manchester United, Cleverley in carriera ha collezionato 79 presenze con i Red Devils vincendo un campionato e due Community Shield. In carriera ha vestito - tra le altre - anche le maglie di Aston villa ed Everton e collezionato 13 presenze con la Nazionale inglese.

Ecco il comunicato ufficiale, apparso sui canali social del Watford:

Watford FC confirms that club captain Tom Cleverley is retiring from football as a result of injury.

However, some exciting news will soon be announced jointly by the club and Tom.

Thank you, Tom. 💛 pic.twitter.com/HuMAlqa6dZ

— Watford Football Club (@WatfordFC) July 1, 2023