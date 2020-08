Il Tottenham rende noto l'acquisto di Joe Hart, ex portiere della nazionale inglese. Libero da vincoli contrattuali, ha siglato un accordo con gli Spurs fino al 2022. 33 anni, Hart ha difeso i pali del Torino nella stagione 2016-17.

We are delighted to announce the signing of Joe Hart on a contract until 2022! 🙌 #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 18, 2020