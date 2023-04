UFFICIALE: Tottenham, blindato il talento spagnolo Yago Santiago. Rinnovo fino al 2025

Il Tottenham blinda Yago Santiago. Gli Spurs hanno reso noto sui loro canali ufficiali il rinnovo fino al 30 giugno 2025 del trequartista classe 2003 Yago de Santiago Alonso. Lo spagnolo, arrivato dalle giovanili del Celta Vigo nell'estate 2019, è uno dei talenti dell'academy londinese su cui il patron Levy ripone maggior fiducia in vista del futuro.

Questo l'annuncio ufficiale:



Congratulations to @Ysantiagoalonso who has signed a new contract with the Club 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 14, 2023