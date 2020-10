Il Tottenham rende noto l'acquisto del difensore Joe Rodon. Il difensore gallese si è trasferito a titolo definitivo dallo Swansea. Secondo quanto riportato da Sky Sports, l'affare si è chiuso per un costo di 11 milioni di sterline che potrebbero salire a 15 al raggiungimento di determinati obiettivi. 22 anni, il giocatore ha firmato con gli Spurs fino al 2025.

✍️ We are delighted to announce the signing of Joe Rodon on a permanent transfer from Swansea City, subject to international clearance. #WelcomeRodon ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 16, 2020