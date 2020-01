Danny Rose è un nuovo giocatore del Newcastle. Lo hanno annunciato i Magpies attraverso i propri canali ufficiali: il terzino lascia il Tottenham in prestito fino al termine della stagione.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from @SpursOfficial on loan until the end of the season.

Welcome to Newcastle United, Danny!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020