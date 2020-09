Colpo in difesa per il Tottenham che ha annunciato l'acquisto di Sergio Reguilon dal Real Madrid. Lo spagnolo di 23 anni ha firmato un contratto fino al 2025 con gli Spurs dopo essere stato a lungo corteggiato anche dal Manchester United.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020