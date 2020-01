Contemporaneamente all'annuncio della cessione di Christian Eriksen all'Inter, il Tottenham ha confermato di aver esercitato il diritto di riscatto di Giovani Lo Celso dal Betis. Il centrocampista argentino ha firmato un contratto fino al 2025. Gli Spurs pagheranno 32 milioni agli andalusi, cifra pattuita in estate.

We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer.

✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020