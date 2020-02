Troy Parrott blindato dal Tottenham. Il giovanissimo talento dell'Academy degli Spurs, ha firmato un nuovo contratto con il Tottenham fino al 2023.

✍️ We are delighted to announce that @troyparrott9 has signed a new contract with the Club until 2023! #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 7, 2020