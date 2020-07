Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato il rinnovo del contratto di Oliver Skipp. Il giovane centrocampista inglese, classe 2000, ha firmato un nuovo accordo, che scadrà nel 2024. Per lui nove presenze in stagione; ha esordito anche in Champions League ed è Nazionale Under-21.

✍️ We are delighted to announce that Oliver Skipp has signed a new contract with the Club until 2024.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/EXnTRFKbuy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 17, 2020