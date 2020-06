Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha confermato che il difensore Jan Vertonghen ( obiettivo della Roma ) e il portiere Michel Vorm hanno concordato di estendere i loro contratti fino al termine della stagione 2019/20. I contratti di entrambi i giocatori sarebbero scaduti alla fine di questo mese.

Il Tottenham ha anche concordato di estendere i prestiti di Danny Rose (Newcastle United), Kyle Walker-Peters (Southampton), Jack Clarke e Luke Amos (entrambi QPR) Brandon Austin (Viborg) e Armando Shashoua (Atletico Baleares) fino alla fine del loro rispettive stagioni.

We can confirm that @JanVertonghen and @Vorm_Official have agreed to extend their existing contracts with the Club until the end of the 2019/20 season.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 22, 2020