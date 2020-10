ufficiale Tris argentino per l'Elche: presi Rigoni, Marcone e Rodriguez

vedi letture

Triplo colpo in salsa argentina per l'Elche. Il club di prima divisione spagnola, come preannunciato ieri, ha chiuso per l'acquisto in prestito di Emiliano Rigoni, ex giocatore della Sampdoria e dell'Atalanta. Dal Boca, invece, arriva il connazionale Ivan Marcone, centrocampista di 30 anni, mentre dal Defensa y Justicia ecco il portiere Diego Rodriguez.