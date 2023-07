ufficiale Un altro addio all'Europa per il mondo arabo, Rekik da Siviglia va a Dubai

Ufficiale l'addio di un altro calciatore al calcio del Vecchio Continente, e a uno dei suoi migliori campionati come quello spagnolo, in direzione mondo arabo. Stavolta però sono gli Emirati e non il campionato saudita: come annunciato dal Siviglia nelle scorse ore, gli spagnoli hanno raggiunto l'accordo per la cessione di Karim Rekik all'Al Jazira. Il 28enne centrale di piede mancino saluta l'Andalusia dopo tre anni e si avventura in questa nuova esperienza, ecco di seguito l'annuncio social dato dal Siviglia.