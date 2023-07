ufficiale Un altro argentino con Messi: l'Inter Miami preleva Facundo Farias dal Colon

Ci sarà un altro argentino a far compagnia a Lionel Messi all'Inter Miami. Si tratta di Facundo Farias, centrocampista offensivo classe 2002, 21 anni il prossimo 28 agosto. Già nel giro della Seleçcion Under 21, il giocatore arriva a titolo definitivo dal Colon.

Ad annunciare il rinforzo per il 'Tata' Martino è la franchigia dela MLS stessa. Facundo Farias firma un contratto quadriennale, fino al 2027, con un'opzione in favore del club statunitense per un rinnovo fino al 2028.