UFFICIALE: Un altro spagnolo in Australia, Victor Sanchez firma con il Western United

A pochi giorni dall'arrivo di Javi Lopez (34) all'Adelaide United, un altro grande ex protagonista dell'Espanyol approda in Australia. Si tratta di Victor Sanchez (33), centrocampista cresciuto nel Barcellona ma che ha vissuto i migliori anni della sua carriera nell'altra squadra cittadina. Accordo biennale con il Western United.

¡Hola Víctor! We've signed Spanish midfielder Víctor Sánchez for the next two seasons! #RiseUp #WUFChttps://t.co/yv0GcIuvva

— Western United FC (@wufcofficial) November 27, 2020