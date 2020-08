ufficiale Un australiano in Cina. Aaron Mooy lascia il Brighton e va allo Shanghai SIPG

Aaron Mooy vola in Cina. Il centrocampista australiano lascia il Brighton: ha firmato con lo Shanghai SIPG, club in cui militano tra gli altri Hulk, Oscar e Arnautovic. I termni e la durata del contratto non sono stati ancora resi noti.