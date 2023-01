ufficiale Un'ex promessa francese riparte dall'Azerbaigian. Diakhaby al Qarabag

vedi letture

Cinque anni e mezzo fa il Monaco sborsò 10 milioni per acquistare dal Rennes il promettente esterno offensivo francese Adama Diakhaby. Le aspettative, però, non sono state rispettate e in pochi anni il giocatore nato ad Ajaccio è finito nel dimenticatoio, fino a ritrovarsi svincolato dopo la risoluzione del contratto con l'Amiens. Oggi ha firmato fino al 2025 con il Qarabag.