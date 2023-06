Nel 2018 lo Stoke City pagò 11 milioni per strapparlo all'Huddersfield, oggi passa al Watford per appena 60.000 euro. Tom Ince, figlio dell'ex centrocampista Paul, lascia il Reading dopo una stagione molto complicata e firma un contratto di due anni con il club di Gino Pozzo.

✍️ Watford FC is pleased to confirm the arrival of forward Tom Ince from Reading for an undisclosed fee, on a two-year deal with an option for a further 12 months.

Welcome to Watford, Tom! 💪

— Watford Football Club (@WatfordFC) June 27, 2023