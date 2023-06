ufficiale Un talento brasiliano vola in Qatar. Il 19enne Giovani firma con l'Al-Sadd

Uno dei giovani più interessanti nel panorama calcistico sudamericano si trasferisce in Qatar. Giovani Henrique Amorim da Silva, talento classe 2004, lascia il Palmeiras e firma un contratto con l'Al-Sadd, dove giocano Santi Cazorla e Guilherme (ex Udinese). Il club brasiliano riceverà circa 10 milioni per il trasferimento dell'esterno offensivo.