ufficiale Union Berlino, Voglsammer saluta e si trasferisce nella Championship inglese

vedi letture

Andreas Voglsammer lascia l'Union Berlino. L'attaccante, 30 anni, si trasferisce in Inghilterra firmando per il Millwall, squadra di Championship. Trasferimento a titolo definitivo, accordo annuale più opzione per un'ulteriore stagione.