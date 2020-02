Attraverso i propri canali ufficiali, l'Inter Miami ha annunciato l'acquisto del giovane centrale difensivo Jairo Quinteros. Il boliviano, acquistato dal Valencia, si trasferirà in prestito al Bolivar fino al 31 dicembre 2020.

Bienvenido, Jairo Quinteros!

The 19yr old Bolivian youth international center back joins #InterMiamiCF from Valencia CF. The defender will be loaned to Club Bolívar for the 2020 season.https://t.co/NMast4uQsQ

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 13, 2020