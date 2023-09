ufficiale Valentin rinnova con il Rayo Vallecano: contratto fino al 2027 per lo spagnolo

Rinnovo importante in casa Rayo Vallecano, protagonista di un buon avvio di campionato con 6 punti nelle prime 4 giornate della Liga. Il giocatore in questione è Oscar Valentin, centrocampista classe '94. Nella giornata di oggi,è arrivata l'ufficialità del prolungamento del contratto dello spagnolo con i Franjirrojos fino al 2027.

Riconoscimento importante per Valentin, arrivato nel Rayo nell'estate del 2019 dal CF CF Rayo Majadahonda. Il centrocampista spagnolo è diventato fin dalle prime settimane un punto di riferimento per la mediana biancorossa, avendo raccolto fino ad ora 155 presenze con questo club (con 2 gol e 1 assist). Ecco come la compagine presieduta da Raúl Martín Presa ha comunicato la notizia sui social.