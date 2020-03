ufficiale Velez, l'ex Roma Heinze lascerà la guida del club dopo la gara di lunedì

Gabriel Heinze dopo la gara di lunedì contro l'Union Santa Fe lascerà la guida del Velez Sarsfield. A comunicarlo nella conferenza stampa odierna lo stesso ex difensore della Roma: "Sarà la mia ultima partita qui - ha dichiarato -. Questo club s'è preso un pezzo del mio cuore e mi ha dato molto più rispetto a quanto potessi dargli io".

In questo fine settimana, andrà in scena l'ultima giornata del campionato argentino e il Velez è terzo in classifica, a 36 punti, insieme ad altre quattro squadre. In vetta, a 90 minuti dalla fine il River Plate ha un punto di vantaggio sul Boca Juniors.