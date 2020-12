Dopo la sconfitta subita contro l'Huddersfield, che ha portato la squadra al quinto posto in campionato, il Watford ha comunicato l'esonero di Vladimir Ivic. Al suo posto il club inglese ha annunciato l'arrivo del 40enne spagnolo Xisco Muñoz.

ℹ️ Watford FC confirms the departure of Head Coach Vladimir Ivić with immediate effect.

🤝 We are pleased to confirm the appointment of Xisco Muñoz as Head Coach.

— Watford Football Club (@WatfordFC) December 20, 2020