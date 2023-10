Wayne Rooney torna in Inghilterra. Dopo la risoluzione col DC United, l'ex attaccante di Everton e Manchester United ha trovato l'accordo con il Birmingham City. Il club attualmente sesto in Championship, che due giorni fa aveva esonerato John Eustace, si affida così all'ex tecnico del Derby County, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

Birmingham City Football Club is delighted to announce the appointment of @WayneRooney as Manager, agreeing terms on a three-and-a-half-year contract.

Welcome to Blues, Wayne! 🤝🔵

— Birmingham City FC (@BCFC) October 11, 2023