ufficiale Wesley lascia l'Aston Villa e va in Championship. Ha firmato con lo Stoke

vedi letture

Lo Stoke City si è assicurato il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante brasiliano Wesley Moraes dall'Aston Villa.Il giocatore, 26 anni, ha firmato un contratto annuale e diventa il nono acquisto estiva dello Stoke City. Wesley si è trasferito al Villa Park nell'estate del 2019 dopo essere stato capocannoniere del Club Brugge nella stagione precedente.

L'attaccante brasiliano ha collezionato 21 presenze in Premier League nella sua stagione d'esordio, segnando cinque gol prima che un infortunio interrompesse la sua prima stagione in Inghilterra. Ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Levante, partecipando a 37 partite in tutte le competizioni in Segunda Division, e si unirà alla squadra di Alex Neil prima dell'ultima amichevole pre-campionato di sabato contro l'Everton.

E non è l'unico a lasciare l'Aston Villa: un'altra cessione minore ufficializzata nei giorni scorsi, e solo in prestito, è quella dell'attaccante 20enne Louie Barry, girato allo Stockport in League Two. Prima di abbandonare temporaneamente la squadra ha rinnovato il suo contratto coi Villans.