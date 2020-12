ufficiale West Bromwich Albion, ecco Allardyce. A 66 anni raccoglie una nuova sfida

Sam Allardyce è il nuovo allenatore del West Bromwich Albion. Il navigato tecnico, 66 anni, ha trovato l'accordo per 18 mesi con i Baggies. In giornata è stato esonerato Slaven Bilic, nonostante il pareggio in casa del Manchester City. West Bromwich che è attualmente penultimo in classifica con 7 punti ottenuti in 13 partite. L'ultima esperienza di Allardyce è stata all'Everton quando ha rilevato in corsa la squadra nella stagione 2017-18 conducendo i Toffees all'ottavo posto.