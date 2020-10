ufficiale West Bromwich Albion, ecco il bomber Grant

Nono acquisto per il West Bromwich Albion. L'attaccante Karlan Grant (23) si trasferisce dall'Huddersfield e firma sino al 2026. Nello scorso campionato Grant è andato a segno diciannove volte, ed avendo realizzato molti goal in tutte le categorie inferiori si prepara a ripetersi anche in Premier League.