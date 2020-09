UFFICIALE: West Bromwich, colpo Ivanovic per la retroguardia. L'ex Zenit firma per un anno

Branislav Ivanovic riparte dal West Bromwich. Il difensore ex Chelsea, classe '84, ha firmato un contratto annuale coi Baggies. Il serbo è reduce da tre stagioni e mezza in Russia, con la maglia dello Zenit.

Questo l'annuncio ufficiale del suo nuovo club:



We've secured the services of @premierleague and @ChampionsLeague winner Branislav Ivanović on a one-year deal 🔵⚪️https://t.co/NC4q5sUoK0

— West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020