ufficiale West Bromwich, terzo colpo in poche ore. Preso anche Button dal Brighton

Trittico di acquisti nel giro di pochi giorni per il West Bromwich, club neo-promosso in Premier League che accoglie nella sua rosa anche David Button, 31enne portiere scuola Tottenham che arriva negli Hawthorns a titolo definitivo del Brighton. Estremo difensore di riserva, che conta quasi duecento partite in seconda serie e appena quattro in Premier, è stato acquistato per circa un milione di euro ed ha firmato un contratto per due stagioni.