Il West Ham rende noto l'accordo con Michail Antonio per il rinnovo fino al 2023. L'attaccante, 30 anni, veste la maglia degli hammers dal 2015 e in questa stagione ha segnato 3 reti in 7 partite.

We are pleased to announce that @Michailantonio has extended his stay with the Club until the summer of 2023.

— West Ham United (@WestHam) December 18, 2020