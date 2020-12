Il West Ham ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Michail Antonio. L'esterno di 30anni infatti ha firmato un nuovo accordo fino al 2023 con gli Hammers e grazie al rinnovo vedrà aumentare anche il suo ingaggio.

We are pleased to announce that @Michailantonio has extended his stay with the Club until the summer of 2023.

