Il West Ham, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che tre giocatori non continueranno la stagione oltre il 30 giugno. Si tratta di Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez e Jeremy Ngakia: i primi due hanno deciso di non estendere il contratto a causa di alcuni problemi fisici, mentre il 17enne ha rifiutato l'offerta di rinnovo.

West Ham United has issued the Club's Retained List of players, with Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez and Jeremy Ngakia all to leave the Club when their respective contracts expire on Tuesday 30 June.

