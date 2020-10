UFFICIALE: West Ham, preso il nazionale algerino Benrahma

Il West Ham rende noto l'acquisto di Said Benrahma. L'attaccante, 25 anni, arriva in prestito dal Brentford, con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di sterline, più ulteriori 5 in caso di determinati obiettivi raggiunti. Nazionale algerino, vestirà la maglia numero 9 degli hammers.

We are pleased to announce the signing of Algeria international Saïd Benrahma on loan from Brentford ✍️⚒#WelcomeSaid

