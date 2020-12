Primo colpo del mercato di gennaio per il West Ham. Il club londinese ha ufficializzato dal Silkeborg l’arrivo del difensore 21enne Frederik Alves. Il giocare sarà a disposizione degli Hammes a partire dal 2 gennaio.

We are pleased to announce that promising Denmark U21 international defender Frederik Alves has agreed to join the Club.

