ufficiale Wittek torna giocare in Germania. Il terzino dal Vitesse passa al Bochum

Il Bochum, per cercare di restare in Bundesliga, si rinforza con un nuovo elemento per la difesa. Si tratta di Maximilian Wittek, che arriva dal Vitesse. Terza esperienza in Germania per il terzino sinistro, cresciuto nel Monaco 1860 e poi andato al Greuter Furth.

Al Vitesse dalla stagione 2020/21, in giallonero Wittek ha giocato 111 partite (impreziosite da 9 gol e 21 assist). Il club olandese ha salutato così il suo ormai ex giocatore, con un post sui propri canali social.