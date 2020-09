ufficiale Wolfsburg, Camacho si ritira a soli 30 anni. Troppi infortuni: "Ci ho provato"

Da giovane è stato una promessa dell'Atlético Madrid, poi ha vissuto una carriera funestata dai troppi infortuni. A soli 30 anni, Ignacio Camacho dice addio al calcio giocato. Lo spagnolo, attualmente in forza al Wolfsburg, lo ha annunciato in una conferenza stampa andata in scena oggi. "Lascio con la coscienza pulita - ha spiegato Camacho - perché ho fatto tutto il possibile per tornare a fare quello che amo. Cioè giocare a calcio". L'iberico, che rimarrà al Wolfsburg per intraprendere una carriera da dirigente, ha subito ben cinque interventi alla caviglia sinistra dopo un infortunio rimediato tre anni fa in Coppa di Germania.