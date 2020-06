ufficiale Wolfsburg, Klinger rinnova: "Il potenziale non si è esaurito". Il ds: "Crescerà ancora"

Con un comunicato diramato dal proprio sito ufficiale, il Wolfsburg annuncia il rinnovo contrattuale di Niklas Klinger. Il portiere, cresciuto proprio nelle giovanili del club biancoverde, firma così un contratto fino all'anno prossimo. Intervistato dal sito ufficiale del club, ha espresso la sua felicità per il rinnovo di contratto: "Il Wolfsburg è il mio club. Sono molto contento del rinnovo di contratto e della fiducia. Il mio potenziale non si è ancora esaurito, quindi sono felice di poter continuare in Bundesliga". Il direttore sportivo del Wolfsburg Marcel Schafer ha commentato ai taccuini del sito ufficiale del club il rinnovo del portiere “Niklas è un giocatore affidabile che non ha ancora finito di crescere. E’ bello poter continuare insieme”.