Nelson Semedo è un nuovo giocatore del Wolverhampton. Il terzino portoghese lascia il Barcellona dopo tre stagioni e firma un contratto fino al 2023, con opzione di rinnovo fino al 2025. Il club inglese pagherà 30 milioni di euro più altri 10 in variabili.

