ufficiale Wolverhampton, dall'Angers ecco Rayan Ait-Nouri in prestito

Il Wolverhampton ha ufficializzato l'arrivo in prestito per una stagione con diritto di riscatto di Rayan Ait-Nouri. Il terzino di 19 anni è arrivato dall'Angers e al momento della firma ha detto: "Non vedo l'ora di iniziare e allenarmi con il mio nuovo allenatore. Ho potuto fare due chiacchiere con lui, ha dimostrato di avere fiducia in me ed è un personaggio molto accattivante".