ufficiale Zidane Jr. firma con il Wydad Casablanca

vedi letture

Nuova esperienza per Enzo Zidane (25) che, in qualche modo, si riavvicina alle sue origini. Il centrocampista franco.ispanico si è legato al Widad Casablanca dopo aver lasciato l'Almeria.

Il Marocco è solo l'ultima avventura per il figlio di Zinedine che in seguito all'addio al Real Madrid è rimasto in Spagna nell'Alaves, per poi andare in Svizzera (Losanna), tornare in Spagna al Rayo Majadahonda, e poi partire per il Portogallo con il Desportivo Aves, fino alla parentesi nell'Almeria.