"Ultime due sconfitte come un pugno nello stomaco". Rivedi Solskjaer dopo il ko in Champions

vedi letture

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato la sconfitta ottenuta in casa del Basaksehir. Guarda il video con le dichiarazioni dell'allenatore: "Le ultime due sconfitte sono state un pugno nello stomaco. - spiega riferendosi anche al ko in Premier contro l'Arsenal - Non è facile vedere cose positive dopo questo match, non abbiamo fatto una buona prestazione. L'unico modo di reagire che conosco, e che spero conoscano anche i ragazzi, è quello di restare uniti".